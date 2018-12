Ongeziene veiligheidsmaatregelen voor start proces over aanslag op Joods museum

Het Brusselse gerechts­gebouw wordt vanmorgen omgetoverd tot een versterkte burcht voor het begin van het proces tegen Mehdi Nemmouche en zijn medebeschuldigde Nacer Bendrer. Nemmouche wordt ervan verdacht op 24 mei 2014 vier mensen te hebben doodgeschoten in het Joods Museum in Brussel. Hij zou voor zijn aanslag logistieke steun gekregen hebben van Bendrer, een gangster uit Marseille met wie hij nog in de cel had gezeten.