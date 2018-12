KV Mechelen schitterde in de beker, maar bij veroordeling voor matchfixing mag het Europa niet in

KV Mechelen staat op twee wedstrijden van de bekerfinale. Bekerwinst staat gelijk met een plaats in de groepsfase van de Europa League. Maar kan dat Europees avontuur er überhaupt komen? Er hangt de club immers een sanctie wegens poging tot omkoping boven het hoofd. Het federaal parket meent genoeg aanwijzingen te hebben dat KV Mechelen in de degradatiestrijd van vorig seizoen Waasland-Beveren trachtte om te kopen. Als de voetbalbond het federaal parket volgt en KV Mechelen veroordeelt voor omkoping, dan krijgt het geen licentie van de voetbalbond en zakt het naar de eerste amateurklasse.

Ook voor de Europese voetbalbond UEFA is een licentie nodig om in de Europa League uit te komen. Bij een veroordeling in België is het op basis van de paragraaf over de ‘integriteit van de club’ in Europees licentievoorwaarden onmogelijk dat de club Europees zou spelen. Let wel: de club moet dan daadwerkelijk voor omkoping door de voetbalbond worden gestraft.