Voormalig Italiaans bondscoach aangeboden bij Anderlecht, dat discussieert over 35 miljoen euro

De aandeelhouders van Anderlecht kwamen gisteren samen voor een pittige vergadering. Hoofdthema was de kapitaalsverhoging van 30 à 35 miljoen euro die Marc Coucke wil doorvoeren. Maar het ging ook over de toekomstige sportief directeur en trainer. Roberto Donadoni (55), ex-AC Milan en voormalig Italiaans bondscoach, werd aangeboden en kan een interessante piste worden.

Eerst goed nieuws. Op training bij Anderlecht zat de sfeer er goed in. Adrien Trebel deed vrolijk mee – raakt hij miraculeus fit voor Moeskroen? – en nadien poseerden de spelers met een kerstmuts. Fun. De ontslagen Hein Vanhaezebrouck leek al vergeten en Hein kwam ook nog geen afscheid nemen.

Maar ’s middags, op de aandeelhoudersvergadering, was er meer spanning. Marc Coucke wil een kapitaalsverhoging van 30 à 35 miljoen euro doorvoeren, maar niet iedereen staat daarvoor te springen. Als Coucke de waarde van zijn aandelen verhoogt, moeten de andere aandeelhouders procentueel evenveel investeren. Johan Beerlandt van bouwbedrijf Besix (5%) is daarvoor zeker kapitaalkrachtig genoeg, maar heeft net als de dochters van Roger Vanden Stock (5%) wat bezwaren. Alleen, als ze niet mee investeren, vermindert de waarde van hun aandelen en Coucke wil zijn plan doordrijven met het oog op de wintertransfers. Claire en Julie Vanden Stock zijn vooralsnog niet van plan uit Anderlecht te stappen, maar de positie van de Vanden Stocks zou dan wel wat verzwakken.

De andere partners – onder wie Michael Verschueren (5%) – zijn wel van plan om te volgen.

Verschueren heeft op dit moment wel zijn handen vol met het aanstellen van een sportief directeur en een nieuwe coach. Voor de positie van coach liepen al een vijftigtal sollicitaties binnen. Zo lekte uit dat Roberto Donadoni (55) werd aangeboden. De gewezen verdediger van AC Milan en ex-bondscoach van Italië zit zonder job. Hij is ook in beeld bij Bologna, maar als dat niets wordt, lonkt hij naar RSCA.

Paars-wit bestudeert de piste, maar volgt nog altijd intenser de pistes Peter Bosz en Frank de Boer. Bosz zei in Nederlandse media wel: “Ik wil in januari beginnen bij een ploeg waar ik mijn voetbal kan spelen. Liefst in één van de vijf grote competities. Pas als dat niet kan, zal ik een andere keuze moeten maken.”

Obradovic krijgt nu al verlof

Maar voorlopig hebben de interim-coaches Belhocine en De Roeck nog de leiding. Nog opvallend is dat Ivan Obradovic al met verlof werd gestuurd. De linksback hoopte op een nieuwe kans bij de A-kern nu Vanhaezebrouck weg is, maar dat is hem niet gegund. Voor de B-ploeg is het al winterstop en dus hoeft de Servier zich ook niet meer te melden.