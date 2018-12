Dit zijn de best betaalde modellen ter wereld

Ze verdient slechts een deel van wat haar Kardashian/Jenner-zussen binnen ­rijven , maar Kendall Jenner was het afgelopen jaar wel het best betaalde model ter wereld. Net zoals het jaar voordien. Volgens het Amerikaanse zakenblad Forbes groeide haar bankrekening tussen juni 2017 en 2018 met bijna twintig miljoen euro. Dat is dubbel zoveel als Karlie Kloss, de tweede in rang.