Dramatische gevolgen voor chemiebedrijf Matco na brand: gebouw gaat volledig in vlammen op

De zware brand brak uit op de industriezone Deerlijk-Waregem bij de firma Matco. Drie uur nadat het vuur was uitgebroken, stond het chemische bedrijf nog altijd in lichterlaaie. Rond 20.30 uur werd het gemeentelijk rampenplan afgekondigd. Foto: gsd

Waregem - Op de industriezone Deerlijk-Waregem brak woensdagavond een zware brand uit bij de firma Matco. Drie uur nadat het vuur was uitgebroken, stond het chemische bedrijf volledig in lichterlaaie. Het gemeentelijk rampenplan werd afgekondigd. Ondertussen is de brand onder controle, maar een deel van het stadscentrum is nog altijd afgesloten. Donderdagochtend worden buurtbewoners nog altijd gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden.

De felle brand bij Matco, dat in de Textielstraat naast de E17 ligt, brak rond 17.45 uur uit. De arbeiders van het bedrijf waren op dat moment al een uurtje naar huis, maar de boekhouder en een vertegenwoordiger waren nog aanwezig. “Plots hoorden ze het brandalarm afgaan”, zegt manager Francis Vanbiervliet. “Toen ze gingen kijken, zagen ze in het midden van het magazijn een grote steekvlam.”

De twee werknemers verwittigden de brandweer en gingen naar buiten. In een mum van tijd brak in het bedrijf een zware brand uit. Toen de hulpverleningszone Fluvia met de eerste brandweerposten ter plaatse kwam, ging het al om een uitslaande brand. De vlammen sloegen door het dak en verspreidden een dikke, zwarte rookwolk.

3.000 ton chemische stoffen

Voor de brandweer was het geen evidentie om het vuur te bestrijden, want in het chemische bedrijf lagen volgens de eerste melding 3.000 ton chemische stoffen. Matco stockeert en produceert niet enkel chemicaliën en lijmen, het beheert en verwerkt ook gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen.

De eerste stof waar er sprake van was, was calciumhypochloriet, een chemische stof die gebruikt wordt als bleekmiddel. De stof bevordert brand en veroorzaakt ernstige brandwonden en irritatie van de luchtwegen. De brandweer liet speciale gaspakdragers naar Waregem komen om de gevaarlijke situatie te lijf te gaan. Er werd ook een tankwagencircuit opgestart.

Bijna alle posten van de zone kwamen bluswater leveren. En zelfs vanuit het Oost-Vlaamse Oudenaarde schoot de brandweer te hulp. Zij kwamen met een speciaal schuimmiddel naar Waregem.

Gemeentelijk rampenplan

Omdat de brand steeds heftiger werd, en zich ook verspreidde naar het gedeelte met de gevaarlijkste stoffen van het sevesobedrijf, werd rond 20.30 uur het gemeentelijk rampenplan afgekondigd. “In het stadhuis hebben we een callcenter opgericht, om de bevolking via alle mediakanalen te informeren”, aldus burgemeester Kurt Vanryckeghem.

“Ook de gouverneur werd ingelicht en BE-Alert werd ingeschakeld. In eerste instantie moesten bewoners in een zone van een kilometer ramen en deuren gesloten houden en de ventilatie afleggen.”

Rond 21 uur leek de brand op zijn ergste punt. Op dat moment sloeg een metershoge vuurzee door het dak van het bedrijf. Ook een aanpalend bedrijf kwam in de gevarenzone terecht. Een deel van het centrum werd afgesloten, maar in de loop van de nacht kreeg de brandweer het vuur onder controle.

Donderdag is er nog altijd een kleine restbrand die leidt tot behoorlijk wat rookontwikkeling. Metingen geven evenwel aan dat het niet gaat om gevaarlijke stoffen. Omwonenden wordt toch gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden en ventiliatiesystemen uit te schakelen. Er is vanaf 8 uur ook een callcenter voor burgers en bedrijven: 056-62 13 15.

Het bedrijf van 11.000 vierkante meter, met een magazijn van 8.000 vierkante meter, leek op dat moment volledig verloren. Bij Matco, dat vroeger in Meulebeke zat, maar sinds 2005 in Waregem, werken vijftien werknemers.

Het aangrenzende bedrijf Dematra is donderdag niet bereikbaar om veiligheidsredenen.