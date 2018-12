CLUBNIEUWS. Slecht nieuws voor Club Brugge met het oog op topper, Antwerp vier miljoen in het rood

Bij Club Brugge blijven de blessurezorgen. Ook voor de topper tegen Antwerp van komende zondag recupereert trainer Ivan Leko niemand extra. Maar ook The Great Old zit met zorgen, zij het dan niet sportief: de club heeft vorig seizoen vier miljoen euro verlies gemaakt. Al uw clubnieuws van de dag.

CLUB BRUGGE. Leko recupereert (nog) geen geblesseerden voor Antwerp

De allergrootste bles­surezorgen zijn ondertussen al verdwenen bij Club Brugge, maar voor de topper tegen Antwerp recupereert het momenteel nog niemand extra.

Van Diatta is er nog steeds geen spoor. Eerder liet Vincent Man­naert al vallen dat de ­Senegalees mogelijk nog zou spelen in december, maar dat lijkt nu erg krap te worden. Gisteren was hij alvast nog steeds niet op de training. Diatta is ondertussen al out sinds begin november met een hamstringblessure.

Ook Vlietinck liet zich nog niet zien op het oefenveld, waardoor een terugkeer voor Nieuwjaar steeds minder waarschijnlijk wordt. Voorts ontbrak ook Decarli. Van Danjuma (voet) en Vossen (knie) was het al langer duidelijk dat een terugkeer pas mogelijk is na de winterstop. Ook Rezeai en Ambarat zijn nog out.

CLUB BRUGGE. Tickets tegen Salzburg aan 10 euro

Club Brugge wil op 14 februari zo veel mogelijk supporters naar het stadion lokken voor de heenwedstrijd in de 1/16de finales van de Europa League tegen FC Salzburg. Daarom verkoopt het de tickets aan bodemprijzen. De goedkoopste kaartjes voor fans die een abonnement hadden voor de competitie én de Champions League, kosten amper 10 euro. In de grootste deel van het stadion kosten tickets voor abonnees of gewone supporters dan weer 15 à 20 euro, bodemprijzen naar Europese normen.

ANTWERP. 4 miljoen in het rood

Antwerp heeft vorig seizoen vier miljoen euro verlies gemaakt, blijkt uit zijn jaarrekening. Dat lijkt slecht nieuws, maar het is wél minder dan de helft van het seizoen daarvoor, toen nog een totaalverlies van 8,6 miljoen euro werd genoteerd. Dat het stamnummer 1 net in zijn eerste seizoen in eerste klasse – de net gepubliceerde jaarrekening loopt tot ­juni 2018, eind vorig seizoen – verlies maakt, was te verwachten, zegt communicatiemanager Dimitri Huygen. “We zitten nog volop in de opbouw.”

De belangrijkste oorzaak van het huidige ­tekort zijn de totale loonkosten. Die stegen van 6,2 naar 11,6 miljoen euro. “We hebben inderdaad verder geïnvesteerd in onze spelerskern, maar ook in personeel.”

KV OOSTENDE. Fans kunnen bieden op shirts

KV Oostende veilt een aantal shirts voor het goede doel. De opbrengst van de kerstactie van de Pro League gaat naar de Belgian Homeless Cup (BHC), een sociaal-sportieve voetbalcompetitie voor mensen die kampen met dak- of thuisloosheid. Elk homeless team is een samenwerking tussen een (semi-)professionele voetbalclub en sociale organisaties. BHC bereikt wekelijks meer dan 500 dak- en thuislozen en organiseert zo’n 900 trainingssessies per jaar. Bieden kan via www.proleague.be.

CERCLE BRUGGE. Etienne onzeker voor morgen

Dinsdagavond gingen de spelers, de staf en de mensen van de omkadering eten op uitnodiging van de spelers. Gisteren werd wat lichter getraind omdat er morgen al wordt gespeeld. Yoann Etienne kreeg een kwalijke trap en is onzeker voor de match op Gent. Lloyd Palun is terug uit schorsing, Johanna Omolo (2x geel tegen Anderlecht) is geschorst.

AA GENT. Buffalo’s organiseren fundraiser

Morgenavond zal in de marge van AA Gent - Cercle Brugge een fundraiser plaatsvinden waarbij kunstwerken van Amaury De Cocqueau worden tentoongesteld en te koop aangeboden in de viplounge (1ste verdieping). De opbrengst gaat naar het omnisportproject dat Sportaround en KAA Gent Foundation organiseren in Nieuw-Gent: de Buffalo League. Van 18 uur tot 23 uur kunnen geïnteresseerde partners de schilderijen bekijken en kopen.

LOKEREN. De Ridder en Tirpan bijna klaar

Positief nieuws vanop Daknam. De medische staf van Sporting Lokeren stelt alles in het werk om Steve De Ridder (foto) en Michaël Tirpan alsnog fit te krijgen voor de derby tegen Waasland-Beveren. Eerstdaags valt de beslissing of beide spelers speelklaar raken voor het weekend.

De Ridder (schouder) traint al heel de week opnieuw mee. Tirpan (voet) sluit in principe vandaag weer aan op training.

WAASLAND-BEVEREN. Sfeertraining en Warmste Week

Om hun ploeg extra te steunen voor de derby tegen Lokeren, organiseren enkele supporters vandaag om 10.30 uur een sfeertraining op de Freethiel.

Waasland-Beveren neemt ook deel aan De Warmste Week. De club zal zaterdag frieten verkopen in de Business Lounge. De opbrengst van de actie gaat integraal naar vzw De Klaproos, een opvangtehuis voor mensen met een beperking in Kallo.

STANDARD. 200 fans op open training

De open training van gisteren werd bijgewoond door zo’n 150 à 200 supporters. Zij kregen geen Sébastien Pocognoli (adductoren, foto), Obbi Oulare (scheenbeen) en William Balikwisha (enkel) te zien. Om die afwezigen op te vangen werden twee jongeren aan de groep toegevoegd: Mamadou Samake en Joachim Carcela, het neefje van Mehdi Carcela.