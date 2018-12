Gouden keeperswissel redt Ajax, dat tweedeklasser Roda na strafschoppen verslaat

In de achtste finales van de Nederlandse beker heeft Ajax het na strafschoppen gehaald op het veld van tweedeklasser Roda JC. Tadic opende de score voor de Amsterdammers, Paulissen maakte net voor de rust gelijk voor de thuisploeg. In de tweede helft werd er niet gescoord, en dus ging het naar verlengingen en strafschoppen. Tijdens de elfmeters haalden de bezoekers het met 2-4, maar het was de ingevallen doelman André Onana die de show stal.

Ajax, dat met een B-ploeg speelde, had het lang zwaar tegen het Roda van Livio Milts en Jannes Vansteenkiste, die allebei aan de aftrap stonden. Bij de rust viel ook Niels Verburgh nog in voor Roda. Diep in de verlengingen besloot Ajax-coach Erik ten Hag om een oude truc van Louis van Gaal uit de kast te halen. Van Gaal had met Nederland op het WK 2014 in de kwartfinale tegen Costa Rica doelman Jasper Cillessen gewisseld voor reservekeeper Tim Krul, die vervolgens twee strafschoppen tegenhield en Oranje zodoende naar de halve finale loodste. Ten Hag wisselde doelman Kostas Lamprou voor reservekeeper André Onana enkele minuten voor het einde van de verlengingen. Met succes, want Onana stopte één strafschop. Beide teams misten zelf nog een strafschop. Uiteindelijk werd het in de strafschoppenreeks 2-4 voor Ajax.