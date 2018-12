Puigdemont roept gevangenen op om hongerstaking te stoppen

De vroegere Catalaanse leider Carles Puigdemont heeft woensdag in een brief aan de vier Catalaanse separatisten die zitten opgesloten in de gevangenis, opgeroepen om hun hongerstaking stop te zetten.

Jordi Turull en Jordi Sanchez, die in de cel zitten, zijn op 1 december in hongerstaking gegaan. Twee dagen later sloten de twee voormalige Catalaanse ministers Josep Rull en Joaquim Forn zich daarbij aan. De vier protesteren daarmee tegen de traagheid van de behandeling van hun beroep door het Spaanse Grondwettelijk Hof. Door de trage rechtsgang, kunnen ze ook niet naar het Europees hof om hun opsluiting aan te vechten, klinkt het.

Maar Puigdemont roept hen nu op om hun actie stop te zetten. “Men moet zijn recht op leven en gezondheid waarborgen, om te garanderen dat men zijn verdediging ten volle kan opnemen als het proces eraan komt en, vervolgens, voor de toekomstige politiek van het land”, schrijft hij.

Donderdag is een ontmoeting gepland tussen de Spaanse premier Pedro Sanchez en zijn Catalaanse tegenhanger Quim Torra.