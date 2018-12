Beschadigde Sojoez-ruimtecapsule na riskante terugreis veilig op aarde geland

Een Russische Sojoez-capsule is donderdag veilig geland in de steppen van Kazachstan. Met de capsule keerden drie ruimtevaarders terug naar de aarde na een verblijf in het Internationaal Ruimtestation ISS.

De Sojoez-capsule was om 2.40 uur Belgische tijd afgemeerd van het ISS en landde net na 6 uur in Kazachstan. De terugkeer werd van zeer nabij gevolgd, want in augustus was er drukverlies ontstaan in het ISS door een gaatje in de wand van de leefmodule van de bewuste Sojoez. Het euvel werd snel verholpen, maar de oorzaak is nog niet bekend.

Aan boord van de capsule zitten de Duitser Alexander Gerst namens het Europese ruimtevaartbureau ESA, de Russische Sojoez-gezagvoerder Sergej Prokopjev en de Amerikaanse astronaute Serena Aunon-Chancellor.

De riskante terugreis verliep echter zonder problemen. Het toestel landde zelfs één minuut te vroeg netjes verticaal. De bemanningsleden stellen het naar eigen zeggen goed.

In het ISS blijven Oleg Kononenko, de Amerikaanse Anne McClain en de Canadees David Saint-Jacques achter om daar kerst en nieuw te vieren.

Ramp met Columbia

Op 1 februari 2003 verging het Amerikaanse ruimteveer Columbia, doordat tijdens de lancering een brokje piepschuim een gaatje in een vleugel had geslagen, waardoor tijdens de duik in de dampkring hete gassen het ruimteveer konden binnendringen. De zeven astronauten kwamen om.

Beelden van de ruimtewandeling vorige week om de schade aan de Sojoez te inspecteren. Foto: Photo News

