Getuigen: “Minstens 80 doden bij etnisch geweld in Congo”

Het etnische geweld komt er enkele dagen voor langverwachte verkiezingen. De vrees bestaat dat die zullen uitmonden in geweld. Foto: AP

Bij etnisch geweld in de provincie Mai-Ndombe in het noordwesten van Congo, zijn zeker tachtig doden gevallen. Dat berichten ooggetuigen. Het persagentschap Reuters heeft het over meer dan honderd doden.

Het etnische geweld in het doorgaans rustige Mai-Ndombe brak zondag uit. Aanleiding zou de begrafenis van een hooggeplaatste van de Banunu-stam geweest zijn. Hij stierf in Kinshasa, maar zijn stamleden wilden hem begraven in zijn thuisprovincie. Dat zou door de gouverneur zijn verboden. Daarop kwam het tot gevechten tussen de Banunu-stam en de Batende.

Het etnische geweld komt er enkele dagen voor langverwachte presidents- en parlementsverkiezingen worden georganiseerd in de Democratische Republiek Congo. De vrees bestaat dat die verkiezingen zullen uitmonden in geweld.