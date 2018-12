Gerechtelijk onderzoek gevraagd naar anti-joods gezang Brugge-supporters

Een op het internet opgedoken filmpje toont hoe Club Brugge-fans in het Jan Breydelstadion een antisemitisch lied zingen. De beelden dateren al van augustus na de match tegen Anderlecht. Club Brugge liet gisteren weten dat ­verschillende supporters bestraft werden met een stadionverbod, maar dat ze het niet nodig vonden de politie in te schakelen.

“Mijn vader was bij de commando’s, mijn moeder, die was bij de SS, en samen verbrandden ze joden, want joden die brandden het best.” De beelden van de vierende en zingende supporters dateren van 26 augustus, van de match tegen aartsrivaal Anderlecht in het Jan Breydelstadion, maar doken gisteren pas op via de krant La Dernière Heure.

Bij Club Brugge veroordelen ze de houding van de supporters. “De dag na die bewuste wedstrijd maakten onze eigen supporters er ons al op attent. We konden via de beelden een tiental supporters identificeren. Die hebben een stadionverbod gekregen”, zegt Club-woordvoerder Kirsten Willem.

Politie en parket raakten pas gisteren op de hoogte van het antisemitische incident. “Wij zagen dat filmpje nu pas opduiken in de pers”, zegt Dirk Van Nuffel, korpschef van de Brugse politie. “We zullen morgen (vandaag, nvdr.) in samenspraak met de voetbalprocureur bekijken welke stappen we precies moeten zetten. Maar het lijkt me duidelijk dat dergelijke gezangen niet in het Jan Breydelstadion thuis horen. Vorige week pakten we een dertigtal Spaanse supporters op omdat ze fascistische groeten brachten en we dat uit het stadion wilden weren.”

Volgens Van Nuffel is het bekend dat Club-supporters de fans van hun aartsrivaal “joden” noemen terwijl er omgekeerd over “boeren” gesproken wordt. “Alleen gaan de gezangen in dit filmpje duidelijk veel verder dan dat.” Hij vraagt zich wel of het nog mogelijk zal zijn op te treden op basis van de voetbalwet. De feiten zijn namelijk al langer dan drie maanden oud.

Club Brugge vond het in ­augustus niet nodig de politie te verwittigen. “Wanneer supporters een abonnement kopen, verklaren ze zich akkoord met het interne reglement. Als ze dat niet naleven, kunnen wij een stadionverbod uitschrijven zonder de politie in te schakelen”, ­aldus Willem.

“Crapuleus”

Michael Freilich van Joods Actueel reageert geschokt. “Zulke crapuleuze gezangen tarten elke verbeelding. We kunnen dit niet laten passeren. Daarom vraag ik aan parket en politie een onderzoek te openen en dit voor het ­gerecht te brengen. Ik stel voor dat de gouverneur van West-Vlaanderen een klacht indient, waarmee hij zegt: ik wil dat niet in mijn provincie. Dat zou een mooi signaal zijn. Want dit is niet alleen een probleem voor de joodse gemeenschap, maar voor heel Vlaanderen.”

Gouverneur Carl Decaluwé had de beelden gisteravond nog niet gezien, maar wat hem betreft, is antisemitisme niet te tolereren. “Een sta­dionverbod is te beperkt. Ik ga ervan uit dat parket en ­politie nu hun werk doen. Morgen (vandaag, nvdr.) neem ik contact op met Club-manager Vincent Mannaert en het bestuur en ga ik samen met de korpschef en de ­burgemeester bekijken wie wat doet. Dit kan echt niet.”