Exclusieve auto vernield door omgevallen boom, maar stad wil niet betalen: “Een rukwind? Op een zonnige septemberdag?”

Een omgevallen boom op de Pulhoflaan vernielde enkele maanden geleden de hele auto van Peter Jones. Omdat de boom, die mogelijk ziek was, op de openbare weg stond en dus bezit is van de stad, ging Peter ervan uit dat de stad de kosten zou betalen. Maar volgens de stad was het een rukwind die die boom deed omwaaien. “Ze mogen blij zijn dat er niemand in zat.”

