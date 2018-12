“Zwarte weduwe van de jihad” krijgt geen asiel

De asielaanvraag van de jihadiste Malika El Aroud is vorige week afgewezen, schrijft De Standaard. Daarmee staat El Aroud weer een stap dichter bij uitwijzing naar Marokko.

El Aroud -die ook de zwarte weduwe van de jihad wordt genoemd- raakte haar Belgische nationaliteit kwijt in november 2017 nadat ze een straf had uitgezeten van acht jaar wegens terrorisme. Ze is één van de bekendste jihadistes van ons land.

Om haar uitwijzing naar Marokko te vermijden, diende ze een asielaanvraag in ons land in. Maar het Commissariaat voor de Vluchtelingen oordeelde nu “dat de feiten waarvoor El Aroud veroordeeld werd een schending waren van de waarden en principes van de VN”. Haar vraag werd om die reden verworpen.