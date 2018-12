Niets meer of minder dan een broek heeft in Nieuw-Zeeland een ongeluk met een helikopter veroorzaakt, zo heeft een onderzoekscommissie ontdekt.

Op 18 oktober kwamen drie mensen om toen nabij de toeristische trekpleister Wanaka een heli neerstortte. In een donderdag door de onderzoekscommissie vrijgegeven rapport blijkt de oorzaak redelijk bizar te zijn.

Uit de cabine is een broek ontsnapt die vervolgens in de achterste rotor is terechtgekomen. Het hefschroefvliegtuig was net aan het opstijgen.