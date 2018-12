Ontspoort begroting compleet door gedrag N-VA? “Heel merkwaardige rekenkunde van De Croo”

Ontslagnemend minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) zei woensdag dat een noodbegroting met voorlopige twaalfden een gat kan slaan van meer dan 2 miljard euro. Volgens Johan Van Overtveldt (N-VA) is daar echter niks van aan.

Open VLD maakt zich zorgen over de budgettaire problemen die ons land zich op de hals haalt door de begroting voor 2019 te laten schieten als gevolg van de regeringscrisis. De partij vreest daardoor voor een kater van 2,3 miljard euro.

“Ik vind dat merkwaardige rekenkunde van De Croo”, zei ex-minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) hierover in De Ochtend op Radio 1. “Met het mechanisme van voorlopige twaalfden kan men de begroting wel degelijk onder controle houden. De inkomsten van 2018 zullen bovendien tot wel bijna een miljard hoger zijn dan in de begroting is ingeschreven, wat zeker ook een positief effect heeft. Ten slotte zegt de Europese Centrale Bank dat de rentelasten die de overheid moet dragen tot de herfst 2019 niet zullen verhogen. Het rekenwerk van De Croo is dus fout.”

Van Overtveldt: “Als er toch problemen ontstaan met de begroting, dan is dat overigens niet de fout van N-VA. We hebben wekenlang gezegd dat het Marrakechpact voor ons niet door de beugel kon. Er is door partijvoorzitter Bart De Wever een ultiem voorstel gedaan voor een onthouding. Op dat voorstel is niet ingegaan. Ons nu verwijten dat de begroting in de problemen komt, nadat men ons uit de regering geduwd heeft, dat is nogal eenzijdig.”

“Aanvaarden beschuldiging niet”

Of het dan niet vreemd is dat de N-VA zich keert tegen een begroting, die het nota bene zelf heeft opgesteld? “We zullen zien of we uiteindelijk tegen de begroting zullen stemmen”, zei Van Overtveldt daarover. “Als de begroting integraal ter stemming wordt gebracht als onderdeel van het akkoord dat deze zomer is bereikt, zullen we nog wel zien.”

“Nogmaals: men heeft ons uit de regering geduwd. Nu zeggen dat wij er verantwoordelijk voor zijn dat een stuk van de begroting niet kan goedgekeurd worden, dat is een beschuldiging die wij niet zullen aanvaarden. De taxshift en de hervorming van de vennootschapsbelasting zijn bovendien al allebei goedgekeurd. Ook rond de Brexit zijn allerlei voorbereidingen reeds getroffen, zoals de aanwerving van 143 extra douaniers”, vervolgde de ex-minister.

“Ik zal uiteraard ook meedraaien in de komende verkiezingscampagne”, besloot Van Overtveldt. “Ondanks mijn leeftijd heb ik zeker nog heel wat ambitie, want er is nog flink wat werk in de winkel in dit land. Maar op welke lijst ik dan terechtkom, dat moet binnen de N-VA nog besproken worden.”