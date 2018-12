VIDEO. Transmigranten vluchten weg uit truck op parking langs E313

Tessenderlo -

Op de parking langs de E313 in Tessenderlo werd vanochtend een Duitse vrachtwagen door de wegpolitie onderzocht. In de laadruimte, geladen met drank, zaten transmigranten. Het geroep was hoorbaar als je langs de oplegger stond. Toen de wegpolitie de truck opende, vluchtten de transmigranten alle kanten uit. De politie van Beringen-Ham-Tessenderlo is uitgerukt om de weggelopen jongens te zoeken.