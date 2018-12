Nederland experimenteert met nieuwe spelregels in het voetbal: is de inworp straks verleden tijd?

Gaan we straks met zijn allen ‘indribbelen’ of intrappen in plaats van inwerpen, wordt de gele vervangen door een tijdstraf en krijgt na het hockey ook het voetbal de ‘self pass’? In Nederland wordt er alvast druk mee geëxperimenteerd.

De Nederlandse voetbalfederatie KNVB richtte eind augustus de ‘Future Rules Football League’ op, een voetbalcompetitie op amateurniveau U23 waarin geëxperimenteerd wordt met nieuwe voetbalregels. Staan op de agenda? De ‘self pass’ waarbij de speler op wie de fout wordt gemaakt meteen zelf de vrije trap mag nemen, de ‘kick in’ of ‘dribble in’ waarbij de inworp wordt vervangen door een intrap of een ‘indribbel’ waarbij een speler de bal op de zijlijn legt en al dribbelend het veld inkomt en tenslotte de tijdstraf ter vervanging van de gele of rode kaart. Ex-coryfee Marco van Basten was tot oktober hoofd technische ontwikkeling bij de FIFA en onder meer begaan met het ontwikkelen van nieuwe spelregels met als doel de voetbalsport aantrekkelijker te maken door bijvoorbeeld de effectieve speeltijd te verhogen. “Het is interessant om te kijken of we via nieuwe regels het voetbal kunnen verbeteren en aantrekkelijker maken”, aldus de voormalige topaanvaller bij De Telegraaf. “Dat kan alleen maar goed zijn voor het voetbal.”

Spectaculaire veranderingen brengen de nieuwe regels niet teweeg. “Maar het spel ligt minder lang stil en dat is iets wat het publiek wil”, aldus Van Basten.”Het publiek wil actie zien en zo weinig mogelijk dode momenten. In sommige wedstrijden wordt vijftig minuten effectief gevoetbald, in andere wedstrijden zestig minuten. Dat verschil is niet helemaal eerlijk. Toch zijn veranderingen nog niet voor morgen. Het ligt nog ver weg van de realiteit. De FIFA bekijkt dit volgens mij vanop héél lange afstand.”

Wat dan ook weer niet wil zeggen dat het er nooit van kan komen. De FIFA verandert regelmatig de regels van het spel. Zo wordt de VAR met mondjesmaat wereldwijd ingevoerd. Oudere voetballiefhebbers kunnen zich nog meerdere veranderingen voor de geest halen: het herschrijven van de regels rond de terugspeelbal, het introduceren van positiebuitenspel etc. Staan nog ook in de steigers? De mogelijkheid om een strafschop te fluiten voor flagrante fouten die gebeuren buiten het strafschopgebied.