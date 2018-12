Nieuw-Zeeland in rep en roer want ... er komt een Ikea: “Dit gaat tot echtscheidingen leiden”

Inwoners van Nieuw-Zeeland zetten zich maar beter schrap voor uren montageplezier, want de Zweedse meubelgigant Ikea zal er in de nabije toekomst een eerste vestiging openen. De geruchten deden al langer de ronde, maar worden nu bevestigd in een persbericht.

In 2011 waren er al geruchten over de komst van Ikea naar Nieuw-Zeeland, maar die bleken uiteindelijk ongegrond. Nu bevestigt de Zweedse keten zelf haar komst naar het land in een officiële mededeling. In het persbericht wordt uitgelegd dat Ikea het bedrijf Ingka Group de exclusieve rechten verleent om het merk Ikea in Nieuw-Zeeland te lanceren.

“We zijn verheugd om in te gaan op de vraag van zovelen om Ikea te lanceren in Nieuw-Zeeland”, klinkt het bij Tolga Öncü, retail operations manager bij Ingka Group. Het bedrijf opende eerder ook al Ikea-filialen in Azië. “Samen kunnen we van Ikea een geliefd en waardevol merk maken voor alle inwoners van Nieuw-Zeeland.”

Heel wat inwoners van Nieuw-Zeeland reageren dolenthousiast op het nieuws én de bijhorende Zweedse balletjes, al zijn sommigen ook sceptisch. “Dit zal tot echtscheidingen leiden”, zegt ene Caitlin. “Heb je ooit al eens geprobeerd een Ikea-meubel in elkaar te zetten met je partner?”

This will lead to many divorces. Have you ever tried to assemble Ikea furniture with your partner. Grim times lie ahead — Caitlin Cherry (@ICaitlinCherry) 19 december 2018

ITS MEATBALL TIME — Mei-mei man (@nicklebackfan3) 19 december 2018

At last - everyone's houses will look the same! — Lindaburgess (@lindaburgess67) 19 december 2018

Hoewel Nieuw-Zeeland vaak als testgebied wordt gebruikt waarop grote bedrijven nieuwe producten en technologieën uitproberen, bleef het land tot nu toe gespaard van de Zweedse meubelgekte. Mogelijk speelde het lage bevolkingscijfer en de hoge vrachtkosten daarbij een rol.