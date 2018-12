34-jarige charmezanger riskeert cel voor relatie met 13-jarige: “Mijn dochter is volledig in de macht van die geslepen vos”

Lichtervelde / Izegem - “Ik zag dat ze vlinders in de buik had en vroeg haar ernaar. Ze vroeg me niet boos te worden, want het was met een oudere man”, getuigt de mama van een nu 15-jarig meisje uit Izegem over de relatie die haar dochter had.

In 2016 raakte het meisje, dat nu 15 jaar is, volledig in de ban van een toen 32-jarige man uit Lichtervelde. Een relatie waarmee de moeder niet akkoord ging, maar het meisje was niet te overtuigen. Meer nog, ze werd hysterisch.

Nu sleept de moeder de man, een charmezanger, voor de rechter voor aanranding van de eerbaarheid en het bezit van kinderporno. De man heeft namelijk seksueel getinte foto’s en filmpjes van haar staan. Het openbaar ministerie vordert een celstraf van vijftien maanden met uitstel en een boete van 100 euro.

Onterecht, volgens de man. De relatie was wederzijds, maar zou nu stopgezet zijn. “Niet zij wou dat, maar ik heb er al te veel miserie door gehad. We zien elkaar graag, maar het gaat gewoon niet.” Van die stopgezette relatie zou echter niks aan zijn. Hoewel het meisje in een instelling werd geplaatst en de jeugdrechter een contactverbod oplegde, zouden ze elkaar nog zien. Dat zouden ook foto’s op sociale media bewijzen. “Mijn dochter is volledig in zijn macht. Het is een geslepen vos en meestermanipulator. Ze is helemaal gebrainwasht”, zucht de moeder.

De gevraagde straf vindt ze dan ook niet genoeg. “Die man is een gevaar voor de maatschappij. Als hij de cel niet in gaat, dan tekenen we beroep aan.”

Vonnis op 16 januari.