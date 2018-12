OVERZICHT. Reisje naar de sneeuw? Hier kan je files verwachten

Vrijdag begint de kerstvakantie. Een groot deel van de Belgen trekt erop uit: naar de zon, de sneeuw of op citytrip. En dat zal zijn gevolgen hebben voor het verkeer, aldus mobiliteitsorganisatie VAB. In eigen land zal de avondspits vrijdag vroeger op gang komen en er worden ook files verwacht richting de skigebieden. Een overzicht:

België

In eigen land verwacht VAB dat de avondspits op vrijdag 21 december al rond 14 uur op gang zal komen en ook langer dan normaal zal aanhouden. Ook op zaterdag 22 en zaterdag 29 december verwacht VAB druk verkeer richting het zuiden.

Duitsland

Ook in Duitsland begint dit weekend de kerstvakantie op vele plaatsen, in sommige delen van het land zelfs al op donderdag en vrijdag. VAB verwacht al vanaf donderdagmiddag druk verkeer op de wegen vanuit de grote steden richting skigebieden. Vooral op vrijdag 21 december wordt het daar tussen 15 en 19 uur zeer druk op de wegen richting het zuiden en de skigebieden. Ook op tweede kerstdag, 26 december, is er traditiegetrouw veel verkeer onderweg naar wintersportgebieden.

De grootste kans op file is er op volgende knelpunten:

A3/A9 Frankfurt - Nürnberg – München

A5 Karlsruhe – Bazel

A7 Würzburg – Ulm – Füssen

A8 Karlsruhe – München – Salzburg

A99 ring rond München

Bovendien moeten terugkerende vakantiegangers ook nog steeds rekening houden met grenscontroles tussen Oostenrijk en Duitsland bij op de A1 Wenen - Salzburg bij Walserberg (Salzburg) en op de A12 Innsbruck – Kufstein bij Kiefersfelden. Hier moet je rekening houden met vertragingen die kunnen oplopen tot een uur.

Oostenrijk

In Oostenrijk wordt het druk richting skigebieden op zaterdag 22 december. Het terugkerend verkeer moet met vertragingen rekening houden op zaterdagen 29 december en 5 januari (en dan vooral aan de grenscontrole met Duitsland). Het wordt vooral druk op de wegen richting skigebieden in Vorarlberg, Salzburgerland en Tirol:

A10 Salzburg – Villach

A12 richting Innsbruck (grensovergangen met Duitsland)

A14 Bregenz-Bludenz

B179 de Fernpassroute (grenstunnel bij Füssen en Lermoosertunnel)

Zwitserland

Hier zal het vooral druk zijn op zaterdag 21 en 29 december, wanneer er veel wintersporters onderweg zullen zijn. Het terugkerend verkeer moet rekening houden met vertragingen op zaterdag 5 én zondag 6 januari. De belangrijkste knelpunten:

A2 Bazel – Chiasso bij de Gotthardtunnel aan beide kanten en ook aan de grensovergang met Italië bij Chiasso

A1/A3 bij Zürich

A1/A9 bij Lausanne

Frankrijk

In Frankrijk verwacht VAB niet alleen druk verkeer op vrijdag 21 december (vooral in de regio rond Parijs tussen 15u en 22u), maar vooral op zaterdag 22 en zaterdag 29 december op de wegen naar de wintersportgebieden. Daar komt nog bij dat reizigers onderweg mogelijk op acties van gele hesjes stuiten. Zo werden afgelopen weekend nog enkele belangrijke snelwegen geblokkeerd door actievoerders.

Het drukste verkeer verwacht VAB op deze twee zaterdagen in de Alpenregio tussen 9u en 14u. Vooral op de laatste kilometers richting de wintersportplaatsen (bergwegen) loopt de reistijd vaak flink op. Terugkerend verkeer mag drukte verwachten op zaterdag 29 december en 5 januari. De knelpunten zijn vooral de lokale wegen richting wintersportgebieden in de Alpen:

A6 Parijs – Lyon

A40 Mâcon – Chamonix

A43 Lyon – Chambéry

Veel sneeuw in wintersportgebieden: 1 op 3 privéwagens hadden eind november de winterbanden nog niet opgelegd

De afgelopen weken viel er een hoop sneeuw in de skigebieden. Het blijft ook koud. Bovendien wordt de komende dagen ook nog nieuwe sneeuwval voorspeld. Winterbanden, maar ook sneeuwkettingen kunnen dus noodzakelijk zijn.

Uit een online enquête van VAB bij 2.005 automobilisten eind november , blijkt dat 1 op 3 privébezitters van winterbanden de wissel nog niet had uitgevoerd. Vooral door de warme maanden oktober en november, hebben vele automobilisten de bandenwissel uitgesteld. Voor wie de winterbanden nog niet heeft opgelegd, raadt VAB aan dit nu wel te doen, zeker wie tijdens de kerstvakantie een uitstap met de auto naar het buitenland plant: in vele van onze buurlanden zijn winterbanden namelijk verplicht.

Welke winteruitrusting heb je nodig?

Luxemburg: winterbanden zijn verplicht bij winterse omstandigheden. Wie naar Frankrijk op wintersport trekt, voorziet zijn wagen dus ook het best van winterbanden.

Frankrijk: winterbanden zijn niet algemeen verplicht. Wel kunnen winterbanden op sommige Franse wegen verplicht zijn; dat wordt aangegeven met een verkeersbord. Als je zonder winterbanden die weg gebruikt, kan dat een boete opleveren.

Duitsland: in Duitsland moet je auto voorzien zijn van banden die geschikt zijn voor de weersomstandigheden. Er is geen vaste periode bepaald voor de verplichting om met winterbanden te rijden, maar het weer kan – zeker in de bergen – voor verrassingen zorgen. Voorzie dus winterbanden in Duitsland.

Opgelet: vanaf 1 januari 2018 stelt Duitsland nieuwe eisen aan winterbanden. De band moet dan voorzien zijn van het “Alpine-symbool” (berg met sneeuwvlokje). Er is wel een overgangsregeling voor wie nu al over winterbanden beschikt: tot 30 september 2024 mogen winterbanden met enkel M+S markering die voor 2018 zijn geproduceerd gebruikt worden.

Italië: enkel verplicht bij verkeersbord, verplicht in o.a. de Aostavallei van 15/11 tot 15/04

Oostenrijk: in Oostenrijk zijn winterbanden verplicht tussen 1 november en 15 april, voor alle wielen van je voertuig. Het is toegestaan sneeuwkettingen op de aandrijfwielen te gebruiken, en ook winterbanden met sneeuwkettingen zijn toegestaan. Winterbanden in Oostenrijk moeten minimaal 4 mm profiel hebben; anders worden zij gezien als zomerbanden.

Zwitserland: er is geen algemene wettelijke verplichting voor het gebruik van winterbanden in Zwitserland, maar het is wel sterk aanbevolen.

Ik ga naar de sneeuw en ik neem mee...

VAB raadt wintersporters aan om de auto op de wintersportbestemming indien mogelijk in een garage te parkeren en steeds volgende zaken in de auto mee te nemen en op een goed bereikbare plaats te stockeren: