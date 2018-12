Lopende zaken, voorlopige twaalfden, Atomaschriftjes, artikel 195 … Wat betekent al dat ‘Wetstratees’ eigenlijk?

We zitten aan dag drie van de regeringscrisis en er staat vandaag weer heel wat op het programma. De koning zet zijn consultaties met de partijvoorzitters verder en moet nadien beslissen of hij het ontslag van de regering aanvaardt. Dan krijgen we een regering ‘in lopende zaken’. Die kan dan aanblijven tot aan de verkiezingen op 26 mei, of tot eventuele ‘vervroegde verkiezingen’. Deze namiddag wordt er in het parlement ook nog gestemd over de zogenaamde ‘voorlopige twaalfden’. En ondertussen hoopt N-VA in dat parlement alsnog een meerderheid te vinden voor ‘de herziening van artikel 195’. Maar wat betekent dat eigenlijk allemaal?