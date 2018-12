De Panenka is weer helemaal in, ook al lukt die niet altijd. Wat denkt de uitvinder daar zelf over? “Ook een gemíste panenka is goeie reclame”

Stilist Alejandro Pozuelo scoorde in de strafschoppen gisteren een panenka voor Genk in Beker van België, maar het was lefgozer Faïz Selemani die Union met eveneens een panenka naar de halve finale trapte. Nochtans waren er eerder deze week drie floppenalty’s in drie dagen: Raheem Sterling, Thorgan Hazard en Davy De fauw maakten zich alledrie belachelijk met een gemiste panenka. We waren benieuwd wat de bedenker van die penalty, de legendarische Antonin Panenka (70), daarvan denkt. “Mij maakt het niet uit. Ook als ze missen is dit voor mij goeie reclame.”