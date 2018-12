Ploeg van het Jaar...? Rode Duivels sluiten 2018 af als nummer 1 op FIFA-ranking

De Rode Duivels staan donderdag voor de vierde opeenvolgende keer helemaal bovenaan de FIFA-ranking. België, dat net als veel andere landen de voorbije maand niet in actie kwam, behoudt zeker tot april volgend jaar de koppositie. Of deze prestatie voldoende zal zijn om in België te worden uitgeroepen tot ‘Ploeg van het Jaar’, is nog maar de vraag

De Rode Duivels hebben nog steeds één punt voorsprong op wereldkampioen Frankrijk, de eerste achtervolger. België bekleedde de eerste plaats op de FIFA-ranking al eens eerder tussen november 2015 en april 2016.

Na België (1727 punten) en Frankrijk (1726) behoudt Brazilië (1676) de derde plaats op de wereldranglijst, voor vicewereldkampioen Kroatië (1634). De top vijf wordt vervolledigd door Engeland (1631).

Op 21 maart ontvangen de Rode Duivels Rusland in de kwalificaties voor Euro 2020. De Russen blijven 48e op de FIFA-ranking. In groep I zijn de overige tegenstanders Schotland (38e,-), Cyprus (86e,-), Kazachstan (119e,+1) en San Marino (211e,-). De volgende FIFA-ranking wordt bekendgemaakt op 7 februari.

Ploeg van het Jaar?

Of deze prestaties voldoende zullen zijn om in België te worden uitgeroepen tot ‘Ploeg van het Jaar’ is nog maar de vraag. Na hun historische wereldtitel in het mannenhockey van zondag in het Indiase Bhubaneswar zijn de Red Lions toegevoegd aan de shortlist. Uitzonderlijk staan er nu dus vier ploegen op de shortlist, met naast de Rode Duivels en de Red Lions ook de Belgian Cats (basketbal vrouwen) en de Belgian Tornados (atletiek mannen).

De FIFA-ranking op donderdag 20 december (tussen haakjes de ranking op 29 november):

1. (1) BELGIË 1727 punten

2. (2) Frankrijk 1726

3. (3) Brazilië 1676

4. (4) Kroatië 1634

5. (5) Engeland 1631

6. (6) Portugal 1614

7. (7) Uruguay 1609

8. (8) Zwitserland 1599

9. (9) Spanje 1591

10.(10) Denemarken 1589

11.(11) Argentinië 1582

12.(12) Colombia 1575

13.(13) Chili 1565

14.(14) Zweden 1560

14.(14) Nederland 1560

16.(16) Duitsland 1558

17.(17) Mexico 1540

18.(18) Italië 1539

19.(19) Wales 1525

20.(20) Polen 1518

20.(20) Peru 1518

...

(+)38.(38) Schotland 1446

(+)48.(48) Rusland 1424

(+)86.(86) Cyprus 1276

(+)119.(120) Kazachstan 1159

(+)211.(211) San Marino 854

(+) = tegenstanders van België in kwalificaties voor Euro 2020.