Waarom iedereen hoest en blijft hoesten (en hoe je voorkomt dat je anderen besmet)

Je had het misschien al gemerkt in jouw omgeving: er zijn momenteel bijzonder veel mensen verkouden. En nog erger: het type virus dat circuleert, blijft erg lang aanhouden. “Als je dan van de ene verkoudheid in de andere overgaat, lijkt het wel alsof je de hele herfst of winter aan het hoesten bent.” Beter nieuws: de griep komt er vermoedelijk pas na de feestdagen aan.