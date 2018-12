“Bomenvriend” moet ouderlijk huis verkopen om dwangsom van 800.000 euro te kunnen betalen

Brugge - De liefde voor een boom kan enorm groot zijn. Absurd groot zelfs. Dat bewijst de Brugse “bomenvriend” Alain De Coussemaeker. De rechter heeft beslist dat hij zijn ouderlijk huis moet verkopen om een torenhoge dwangsom van ruim 800.000 euro te betalen aan zijn buren. Die werd hem opgelegd omdat hij de bomen in zijn tuin niet tijdig rooide na een bevel van de rechter.

In de Vondelstraat in Brugge woedt al jaren een heftige burenruzie rond de bomen in de tuin van Alain De Coussemaeker (52). Omdat ze hinder ondervonden van de bomen eisten de buren dat Alain ze verwijderde. Maar Alain weigerde dit omdat de bomen een te grote emotionele waarde voor hem hadden. Ze waren immers aangeplant door zijn intussen overleden moeder.

“Die bomen kappen zou voor mij gelijk hebben gestaan aan moord.” Begin 2013 besliste de vrederechter dat de bomen te dicht bij de perceelgrens stonden, waarna Alain verplicht werd om ze te verwijderen. Per dag vertraging zou hij een zware dwangsom moeten ophoesten.

Hongerstaking

Uit onvrede met die gang van zaken ging Alain in hongerstaking, maar uiteindelijk besliste hij om de bomen levend te verplanten. Die tijdrovende procedure leidde tot zware vertragingen en deed de dwangsom oplopen tot liefst 860.000 euro.

Na een slopende procedureslag zijn de dwangsommen intussen opeisbaar. Hierdoor ging Alain in collectieve schuldenregeling en omdat een minnelijke schikking met zijn buren op niets uitdraaide kwam het tot een gerechtelijke aanzuiveringsregeling. Daarin werd de verkoop van het huis vooropgesteld om schulden af te lossen.

Maar Alain ging eens te meer niet akkoord. De arbeidsrechtbank oordeelde donderdagmorgen echter dat het huis wél verkocht moet worden. Omdat Alain er niet meer woont en het laat verwaarlozen. Hierdoor lijkt een openbare verkoop onafwendbaar.

Europees Hof voor de Rechten van de Mens

“Ik had deze uitspraak wel verwacht”, reageert Alain. “De rechter nam de argumenten van de schuldbemiddelaar en de buren klakkeloos over. Met mijn argumenten wordt opnieuw geen enkele rekening gehouden. De buren zijn enkel uit op geld, maar ik zal absoluut niet aanvaarden dat mijn huis verkocht wordt. Ik ga in beroep tegen deze beslissing en overweeg ook zelf een klacht in te dienen tegen mijn buren wegens jarenlange morele kwelling. Desnoods trek ik naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.”