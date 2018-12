Legendarische coach en boezemvriend van Marc Coucke: “Zonder mij speelde Lukaku nooit voor België”

Marc Coucke is een jaar eigenaar van Anderlecht en – op zijn zachtst gezegd – kun je zeggen dat het sportief voor geen meter loopt. De RSCA-voorzitter durft daarom wel eens raad te vragen aan zijn goeie vriend James Storme (75). In de jaren 60 maakte de flamboyante Storme furore bij Gent en Standard en later profileerde hij zich als topcoach in een gele Ferrari bij onder meer bij Boom, Oostende en Lokeren.