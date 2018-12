Onze Chef Voetbal over één jaar Coucke bij Anderlecht: “De meubelen zijn weg, het moet dringend gezellig worden”

‘Growing up in public.’ Marc Coucke demonstreerde het voorbije jaar wat dat in het voetbal betekent. De uiterst succesvolle zakenman dacht even met Anderlecht de hemel te bestormen. De 53-jarige Gentenaar mispakte zich danig. Hij saneerde de club maar schoof sportief zwaar uit. Hij heeft hulp nodig om opnieuw recht te krabbelen. Met Frank Arnesen als sportief directeur is de eerste hulplijn al gearriveerd.