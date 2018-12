Joodse gemeenschap houdt symbolische actie aan poort Club Brugge

Brugge - Michael Freilich, hoofdredacteur van Joods Actueel en één van de bekendste gezichten van de Joodse gemeenschap in Vlaanderen, zal donderdagmiddag om 12 uur een symbolische actie houden aan de poorten van Club Brugge. Daarmee reageert hij op een filmpje waarin supporters van de club antisemitische gezangen scanderen. De beelden werden opgenomen tijdens de wedstrijd Club Brugge-Anderlecht.

Freilich trekt donderdagmiddag naar Jan Breydel om er zijn ongenoegen te uiten. Daarbij zal hij ook foto’s neerleggen van de gaskamers en crematoria die in Auschwitz gebruikt werden om miljoenen mannen, vrouwen en kinderen op gruwelijke manier om te brengen. Er zal een korte tekst worden voorgelezen waarin actie wordt gevraagd van het gerecht en van de provinciegouverneur Carl Decaluwé. Tevens zal een vraag tot bezinning en actie worden gericht aan de sponsors van de voetbalclub.

Decaluwé geeft alvast mee dat ook hij gechoqueerd was door de beelden. “Er is een rode lijn overschreden. Dit kan niet door de beugel”, aldus de gouverneur, die al het bestuurlijk verslag heeft opgevraagd bij politiezone Brugge om daarna, in samenspraak met Club Brugge, naar de procureur te stappen. “Ik ga ook contact opnemen met Unia (het Interfederaal Gelijkekansencentrum) om te zien wat we nog kunnen doen en of we klacht kunnen indienen tegen onbekenden.”

bekijk ook

Club Brugge-fans in opspraak na degoutant liedje