Het (nog) onbekende toptalent: Manchester United lijkt een kloon van Robin van Persie in de rangen te hebben

Elk week speelt zich ergens in Europa wel een jonge speler in de kijker. Om de instroom aan voetbaltalenten niet te missen, proberen we bij Sportwereld wekelijks één U23-speler uit te lichten die zich liet opmerken. Vandaag: Mason Greenwood, het 17-jarige talent van Manchester United.

Deze week vond er een kleine revolutie plaats in de Engelse Youth FA Cup. Die trofee werd de voorbije vijf seizoenen gewonnen door Chelsea, onder andere met Charly Musonda Jr. Bovendien werd er tijdens de voorbije tien seizoenen acht keer de finale gehaald. De Blues namen het in de derde ronde op tegen Manchester United en daarbij kwam een einde aan hun dominantie. De Red Devils wonnen met 4-3 dankzij een hattrick van Mason Greenwood.

Mason Greenwood v Chelsea U18 ? ?????? [FA Youth Cup]



Mason scoring a hattrick to help us progress to the next round of the FA Youth Cup beating Chelsea 4-3, Chelsea who won 7 out of the last 9 Youth Cup’s. Breathtaking! #mufcpic.twitter.com/Eh7srRJX4R — Bas (@MxZvGx_) 17 december 2018

Topseizoen

De amper 17-jarige aanvaller is bezig aan een straf seizoen in de jeugdrangen van Man United. De Engelsman zit aan twintig doelpunten en vijf assists in zeventien optredens, waarvan ook vijf doelpunten in vijf UEFA Youth League-wedstrijden. Trainer van de U18 Neil Ryan had dan ook niets dan lof over voor zijn "matchwinnaar".

"Je kan gewoon zien dat hij je doelpunten gaat geven en hij is altijd gevaarlijk", aldus Ryan. "Mason was fantastisch, daar valt niet over te discussiëren. Geweldige doelpunten en een geweldige hattrick in een van de belangrijkste wedstrijden van het seizoen. Zo willen we er graag meer spelen." Ook verdediger Brandon Williams was onder de indruk. "Hij is een aparte speler. We moeten eerlijk zijn: Mason geeft je team iets extra. Als je een goal nodig hebt, maakt hij er eentje."

Greenwood zat vorige week in de selectie van de Red Devils voor de Champions League-wedstrijd tegen Valencia. Hij trainde ook al mee met de eerste ploeg en reisde tijdens de voorbereiding mee naar de VS. Maar een overstap ziet Ryan niet meteen zitten. "Hij heeft nog een lange weg af te leggen. Laten we dit goed doen. We zijn een goede club om zo'n hype wat te drukken. Hij doet het heel goed dit jaar, maar wij moeten hem die volgende stap laten zetten. Dat wordt een uitdaging. Hij moet gewoon blijven werken nu."

Mason Greenwood has scored 36 goals in 36 games for Man Utd at U18 level and above.



A serious record for a *serious* talent. ???? pic.twitter.com/1aKjxdbA3v — Squawka Football (@Squawka) 17 december 2018

Tweevoetig

Greenwoord startte zijn carrière als een middenvelder, maar schoof gaandeweg steeds verder op. Hij kan aan de bak als nummer tien en schaduwspits, maar speelt nu voornamelijk als puntspeler. Door die aanvallende veelzijdigheid wordt in Manchester al wel eens de de vergelijking gemaakt met Robin van Persie. Ook het feit dat Greendwoord een fluwele linker heeft, speelt daarin een grote rol. Al is de 17-jarige aanvaller eigenlijk tweevoetig.

"Hij is geweldig aan de bal en heeft twee uitstekende voeten", aldus ex-speler van Man United Clayton Blackmore. "Ik heb hem al strafschoppen en vrije trappen zijn geven met zijn mindere voet. Dat heb ik nog nooit iemand zien doen! Hij kan het maken."

Momenteel is het nog wachten op zijn eerste minuten bij de eerste ploeg, maar Greenwood deed wel al mee bij de reserven in de Premier League 2. Waar de 17-jarige meteen scoorde in zijn debuut. Supporters van Man United roepen al langer om zijn debuut bij het eerste en Michael Carrick was aanwezig tijdens de 4-3-zege tegen Chelsea. Afwachten wat interim-manager Ole Gunnar Solskjaer vindt van de opmars van de nieuwe diamant van de Red Devils.