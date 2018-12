Jonge dieven verslikken zich in 240 kilo filet pur: “Wilden eerst enkel geld stelen”

Brugge / Ardooie - De Brugse strafrechter heeft twee jonge Fransen veroordeeld tot 18 maanden gevangenisstraf, waarvan zes maanden effectief, voor de diefstal van liefst 240 kilogram kalfsvlees. De beklaagden sloegen hun slag bij een slachthuis in Ardooie. Later staken ze ook hun gestolen vluchtwagen in brand.

Op 19 maart 2017 maakten Brandon R. (25) en Thomas M. (21) bij slachthuis Planquette acht bakken van elk ongeveer 30 kilogram vlees buit. Onderweg bleek de kalfsfilet pur toch niet allemaal in hun gestolen Peugeot te passen. Eén van de bakken kalfsvlees werd daarom gedumpt langs de E403.

Ondertussen had de vrouw van de eigenaar op de camerabeelden een ex-werknemer als dader herkend. De eigenaar reed naar de woning van R. in Moeskroen, waarop een achtervolging ontstond. Na een crash even voorbij de Franse grens wisten de dieven te voet te ontkomen. Later legden ze toch bekentenissen af.

Brandon R. beweerde dat zijn vorige werkgever hem nog ruim 1.500 euro loon in het zwart moest uitbetalen. Hij had naar eigen zeggen eerst de bedoeling om geld te stelen en besliste pas ter plaatse om vlees mee te nemen. “Hij dacht dat vlees dan aan ongeveer de helft van de prijs te kunnen doorverkopen”, aldus meester Mélanie Sevenant.

De verdediging plaatste vooral vraagtekens bij de vordering van de burgerlijke partij. Meester Nicolaas Vinckier noemde een schadevergoeding van 19.000 euro nochtans logisch. “Andere bakken lagen gewoon verspreid over het terrein, ook dat vlees was natuurlijk niet meer geschikt voor consumptie.” Voor de vernielingen tijdens de feiten werd een slordige 10.000 euro schadevergoeding gevraagd.

De rechter veroordeelde beide beklaagden uiteindelijk tot 18 maanden celstraf, waarvan twaalf maanden met uitstel. In het geval van Brandon R. zijn aan dat uitstel ook voorwaarden gekoppeld. Aan de burgerlijke partij moeten ze in totaal bijna 30.000 euro betalen.