Gemaskerde mannen slaan Griekse ref in elkaar voor zijn huis, collega’s staken na mishandeling

De scheidsrechters uit de Griekse eerste klasse hebben donderdag beslist voor onbepaalde tijd in staking te gaan. Ze protesteren zo tegen de aanval van woensdag op een collega.

“Op deze manier tonen we onze woede”, verklaren de refs in een communiqué gericht aan de Griekse voetbalbond en de plaatselijke media.

Woensdag sloegen gemaskerde mannen een scheidsrechter in elkaar voor zijn huis in Larissa. Hij hield er blessures aan het hoofd en de knie aan over. Donderdag mocht hij het ziekenhuis verlaten. Het is nog niet duidelijk wie de feiten heeft gepleegd.

Volgens radiozender Sport-FM was het de 27e keer dat een scheidsrechter in Griekenland werd aangevallen sinds 2009. In maart werd de Griekse Superliga al stilgelegd wegens hooliganisme.