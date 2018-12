Antwerpse Universiteit schorst studentenvereniging Sofia: uit de hand gelopen galabal is de druppel

Antwerpen - Na een reeks incidenten, met als triest ‘hoogtepunt’ een galabal dat eindigde met vechtpartijen en arrestaties, heeft de Universiteit Antwerpen besloten om Sofia, de erkende studentenvereniging van de Faculteit Rechten, te schorsen tot 1 september 2019. “De foute cultuur binnen de club moet doorbroken worden”, zegt rector Herman Van Goethem.

Op 16 november organiseerde Sofia een galabal in Zaal Horta aan het Antwerpse Hopland. Volgens de studentenvereniging zelf waren er 1.200 aanwezigen op het feest, van wie naar schatting 90% geen rechten studeert aan de Universiteit Antwerpen. Overmatig drankgebruik overheerste het galabal, wat tot verbale en fysieke agressie leidde. Uiteindelijk moest de lokale politie tussenkomen en werd het galabal vroegtijdig beëindigd.

Brief van de burgemeester

“De politie arresteerde enkele aanwezigen en maakte tientallen processen-verbaal op”, zegt Herman Van Goethem, rector van UAntwerpen (volgens de politie gaat het om vijftien processen-verbaal, red.). “Het ging onder meer over slagen en verwondingen, verstoring van de openbare orde, diefstal en beschadigingen. Eén studente werd met ernstige letsels naar het ziekenhuis gebracht en er werd aanzienlijke schade toegebracht aan Zaal Horta. Onthutsende feiten. Ik besloot dadelijk om deze zaak op te nemen. De burgemeester en de onderwijsschepen schreven me nadien ook een brief waarin ze uiting gaven aan hun – terechte – verontwaardiging.”

“Er werden vijftien processen-verbaal opgesteld”, bevestigt woordvoerder Willem Migom van de politiezone Antwerpen. Pv’s voor een verscheidenheid aan feiten. Zo gaat het in zes gevallen om de diefstal van jassen uit de vestiaire, vijf pv’s hebben met geweld te maken (twee keer lichte gewelddaden, twee keer slagen en verwondingen en één vechtpartij) en een proces-verbaal draait rond beschadigingen. “Er werden ook nog drie processen-verbaal opgesteld voor verstoring van de openbare orde”, aldus Migom. Dat ging om drie kerels die bij een vechtpartij betrokken waren en zich nadien tegen de politie keerden. “Zij werden bestuurlijk aangehouden.”

Het gaat niet om een eenmalig incident: de decaan van de Faculteit Rechten wees de voorbije jaren studentenvereniging Sofia herhaaldelijk terecht na incidenten die, net als nu, wijzen op een aanhoudend gebrek aan verantwoordelijkheidszin. Ook bleken presidiumleden soms geen studenten van de Universiteit Antwerpen te zijn, terwijl de vereniging wel de officiële faculteitsclub is. Sofia werd gevraagd een verbeterplan op te stellen en de georganiseerde activiteiten te diversifiëren, maar de waarschuwing had geen effect.

Geen financiering meer

“Natuurlijk is het huidige presidium niet verantwoordelijk voor wat er de voorbije jaren gebeurde, maar de reeks incidenten toont aan dat er binnen Sofia een foute cultuur heerst, en die moet doorbroken worden”, aldus Van Goethem. “We zaten samen met het presidium, met de studentenbemiddelaar en met afgevaardigden van de Stad Antwerpen. Na afloop van die zitting besliste ik de erkenning van Sofia vzw als studentenvereniging van UAntwerpen volledig te schorsen tot 1 september 2019.”

Die schorsing betekent onder meer dat Sofia in deze periode geen financiering zal krijgen van de universiteit, dat de club geen universiteitslokalen mag gebruiken en dat er geen studentikoze activiteiten meer mogen worden georganiseerd. Van Goethem: “Na 1 september zal Sofia onder voorwaarden opnieuw als erkende studentenvereniging kunnen fungeren.”

Foto: rr

“Excuses voor het chaotische einde”

Na het galabal postte studentenvereniging Sofia op Facebook een bericht over de incidenten. “Wij zijn ons ervan bewust dat er enkele zaken gebeurd zijn die niet konden (...) Door de verschillende incidenten die zich binnen hebben voorgedaan, zijn enkele “feestvierders” buiten gezet door de security. Buiten zijn deze jongens weer in contact gekomen met elkaar en met de politie. Doordat de politie vond dat er buiten, op de openbare weg, te veel hinder was hebben zij besloten om het galabal stil te leggen. De politie heeft dit gedaan zonder ons medeweten of instemming en dit was dus volledig hun keuze.”

“Doordat de muziek werd stopgezet, gingen de nog 300-tal aanwezige studenten allemaal naar beneden omdat zij asap hun jas uit de vestiaire wouden terugkrijgen. Onze vestiaire was voorzien van vier man, deze waren ingehuurd en waren geen leden van ons praesidium. Vier man zou op een normale avond meer dan voldoende moeten zijn. Bij het uitdelen van de jassen vonden enkele dat dit niet snel genoeg vooruit ging. Die personen zijn achterin de vestiaire gekomen en hebben zomaar een jas genomen. 4 man tov 300 gaat niet evenwichtig op.”

“Wij begrijpen dat de personen die hun jas zijn kwijtgespeeld dit zeer lastig vinden. Wij willen benadrukken dat wij het einde van de avond ook anders hadden voorgesteld (...) Wij hebben in het weekend niet stil gezeten en contact gehad met politie, Horta en betrokkenen. Wij proberen alle verloren voorwerpen terug te vinden en bij de rechtmatige eigenaar te krijgen. In sommige gevallen is dit ook al gelukt, bij diegene dat het nog niet gelukt is zoeken wij verder.”

“Wij bieden onze excuses aan voor het chaotische einde. Wij hopen dat jullie beseffen dat wij dit niet tolereren. Wij doen ons uiterste best om de studenten te voorzien van toffe, vreedzame feestjes. Helaas zijn er enkelen die dit niet begrijpen en het voor iedereen moeten verpesten.”