Acht jaar cel voor man die agent aanviel “omdat politie haar werk niet doet”

Glain / Liège / Rocourt / Bressoux / Jupille-sur-Meuse / Wandre / Grivegnée / Angleur / Chênée - Een café-uitbater uit Luik is donderdag door de rechtbank in Luik tot acht jaar cel en een boete van 400 euro veroordeeld wegens het aanbrengen van slagen en verwondingen bij politieagenten. Eén agent kreeg een trap tegen het lichaam omdat de 34-jarige Luikenaar, uitbater van een café in de wijk Carré, vond dat die niet in zijn voordeel was opgetreden.

De feiten gebeurden nadat de politie was opgeroepen om tussenbeide te komen bij gekrakeel in de wijk waar het café zich bevindt. De nu veroordeelde cafébaas vond dat de wetsdienaars in zijn voordeel moesten optreden en wond zich over hen op. Gaandeweg werd de man steeds agressiever omdat de politie “haar werk niet deed”. Met zijn voet trapte hij naar een agent, anderen werden verbaal bedreigd.

De veroordeelde beschikte reeds over een uitgebreid strafblad en maakte zich dus schuldig aan recidivisme.