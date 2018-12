Chaos in Rome door protest chauffeurs: toeristenbussen mogen binnenkort niet meer in historisch centrum

Een nieuwe gemeentelijke wet verbiedt toeristenbussen om vanaf 2019 in het historisch centrum van de Italiaanse hoofdstad te rijden. Dat hebben de autoriteiten van Rome bekendgemaakt. Van zodra het nieuws verspreid raakte, is de stad veranderd in chaos. Woedende buschauffeurs blokkeren de doorgangen in het historisch centrum, bij het centrale Piazza Venezia.

Het huidige zicht op het kolossale monument van Victor Emanuel II. Foto: AP

Op het plein voor het kolossale monument van Victor Emanuel II staan tientallen bussen op de weg. De verkeerschaos is dan ook groot, want dat Piazza Venezia is één van de drukst bezochte pleinen in Rome. De wegen rond het plein vormen ook belangrijke verkeersaders, die rechtstreeks leiden naar onder andere het Colosseum en Circus Maximus. Bovendien zijn er honderden andere bussen, die elders in het historisch centrum de wegen blokkeren.

“Het is onaanvaardbaar dat Rome wordt gegijzeld door toeristenbussen. Het centrum moet onmiddellijk worden vrijgemaakt en de bijeenkomst moet ontbonden worden omdat die de stad verlamt”, zei burgemeester Virginia Raggi tegen vertegenwoordigers van touroperators.

Ze blijft resoluut achter haar nieuwe gemeentelijke wet staan en is niet van plan in te binden. “De tijd dat toeristenbussen door de stad rijden is voorbij”, aldus Raggi.