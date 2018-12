Volgende week op Vlaamse tv: de internationale topserie waarvan niemand weet wie erachter zit

Volgende week toont Canvas een van de meest prestigieuze en ambitieuze tv-series uit de Europese televisiegeschiedenis: 'My Brilliant Friend'. 29 miljoen Italianen zagen vorige maand de reeks in primeur. De serie is gebaseerd op de boeken van miljoenenverkoopster Elena Ferrante. Een auteur naar wie al 27 jaar naarstig gezocht wordt. “Ook wij weten niet wie het is”, zegt Anne Stroobants van Canvas.

Geen lezingen. Geen signeersessies. Geen rechtstreekse interviews - af en toe eentje per mail. En al zeker geen foto’s. Niks is geweten over de Italiaanse schrijfster Elena Ferrante. Is het wel een vrouw of toch een man? Zitten er meerder schrijvers achter die naam? Allemaal open vragen.

Ondanks haar verborgen leven, wist Ferrante wereldwijd miljoenen lezers te overtuigen. Ook in Vlaanderen, waar haar Napolitaanse serie in het Nederlands werd uitgegeven. De reeks gaat over twee hartsvriendinnen: de rijke, brave Elena Greco en rebelse, arme Lila Cerullo. Het eerste boek De Geniale Vriendin is nu als vierdelige tv-serie bewerkt. Bij de lancering een paar weken geleden hield de literaire wereld de adem in: nu zou Ferrante toch wel naar voren treden? Niet dus. Al 27 jaar houdt ze zich schuil. En ze is schijnbaar niet van plan daar ooit verandering in te brengen.

In 1991 stuurde de auteur een brief naar uit­geverij Edizioni E/O. “Ik zal u een script toezenden. Als u het goed vindt, mag u het uitgeven. Maar de wereld zal nooit weten wie ik ben. Een boek heeft geen auteur nodig om lezers te vinden.”

Twee weken later viel het manuscript van Kwellende Liefde in de bus. Over een vrouw die geobsedeerd is door de dood van haar moeder. “We waren omver­geblazen”, zei het uitgeversduo Sandra Ozzola en Sandro Ferri. Het debuut schoot naar de eerste plaats van de boekentoptien in Italië. Daarna brak Ferrante internationaal door met haar “Napolitaanse romans”.

Auteurs zijn vandaag ook bekende gezichten. Iedereen weet hoe Harry Potter-auteur J.K. Rowling eruitziet. Dus smeekte de uitgeverij Ferrante om interviews. Ferrante weigerde consequent. Af en toe wil ze weleens via mail een paar vragen - enkel over haar werk, nooit over haar privéleven - beantwoorden. Maar zijn het dan haar antwoorden of die van haar uitgever naar wie de vragen gemaild moeten worden?

Tweemaal ontkend

Na verloop van tijd kregen de pers en de literaire wereld het op hun heupen. Ze gingen zelf op zoek naar Ferrante. Een tijd geleden verscheen in de Corriere della Sera een stuk van de Italiaanse literatuurprofessor Marco Santagata. Hij ging uit van de stelling: een schrijver kan niet alles zelf uitvinden. De details in zijn werk verraden hem. Op basis van die theorie duidde Santagata zijn collega, de Napolitaanse professor Marcella Marmo, aan als Elena Ferrante. Marmo zat op dezelfde school als het hoofd­personage. Meteen kampeerde de Italiaanse pers voor de deur van Marmo, die alles ontkende.

Daarna ging de Italiaanse journalist Claudio Gatti spitten. Vooral in de bankrekeningen van Anita Raja. Zij is vertaalster en leeft met haar man, de schrijver Domenico Starnone in Rome. Gatti kwam erachter dat uitgeverij Edizione E/O de laatste jaren zeer veel betaalde aan Raja. Dat kon onmogelijk alleen maar voor vertaalwerk zijn. Maar ook Anita Raja ontkende.

Canvas zendt My Brilliant Friend uit in de kerstvakantie, vanaf dinsdag 25 december, telkens op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag om 22.00 uur. Wie niet kan wachten op de volgende afleveringen kan ze vanaf 25 december ook al allemaal bekijken op VRT NU.