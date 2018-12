Politie zoekt verdachte steekpartij in Knokke-Heist

Knokke-Heist - De politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van een steekpartij in Knokke-Heist. Een vrouw werd daar vorige week in haar villa neergestoken. Mogelijk door een inbreker.

Op vrijdag 14 december 2018 omstreeks 10u20 werd een vrouw neergestoken door een onbekende man in haar woning in de Cipressenstraat in Knokke-Heist. De dader of motief is nog altijd onbekend.

Een onbekende man werd die dag wel opgemerkt in de buurt. Na de steekpartij vluchtte hij naar het station van Knokke om verder te wandelen naar Heist via de Knokkestraat. Van de man zijn beelden gemaakt door bewakingscamera’s in de buurt. De politie is nu naar hem op zoek.

LEES OOK. Moeder van twee in coma nadat ze werd neergestoken in Knokse villawijk: betrapte ze een inbreker?

De verdachte heeft een normale lichaamsbouw en donker opgeschoren haar.

Op het moment van de feiten droeg hij een kaki broek, een jas met kap en donkere schoenen met witte zolen en met een witte verticale streep op de hiel. Hij droeg eveneens een donkere rugzak met enkele witte stippen.

Hebt u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300.