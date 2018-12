Frank Deboosere: “2018 was een heel speciaal weerjaar”

Het jaar is nog niet ten einde, maar het is nu al duidelijk dat 2018 een heel speciaal weerjaar is geworden. Dat meldt weerman Frank Deboosere.

Op een na warmste jaar

De gemiddelde temperatuur van het afgelopen jaar bedraagt 11,8°C of 11,9°c, afhankelijk van wat de laatste decemberdagen nog zullen doen. Daarmee komen we waarschijnlijk op de tweede plaats van zachtste jaren ooit, schrijft Frank Deboosere op zijn website.

In het jaar 2014 bedroeg de gemiddelde temperatuur (ook) 11,9°C. De waarnemingen in Ukkel zijn begonnen in 1833.

Zeer droog

Tot 19 december 2018 is in Ukkel ongeveer 615 millimeter neerslag gevallen. Hoewel er de volgende dagen nog wel enkele tientallen millimeters regen zullen bijkomen, was 2018 in zijn geheel een droog jaar. We belanden net buiten de top 10 van droogste jaren sinds het begin van de waarnemingen in 1833.

Zeer zonnig

Het jaar 2018 verliep ook zeer zonnig. Eigenaars van zonnepanelen hebben daardoor een prachtig jaar achter de rug.

Tot 19 december 2018 registreerde Ukkel zo’n 1.880 uur zonneschijn, goed voor plaats zes in de lijst van zonnigste jaren. Het was geleden van 2003 dat we nog zo veel zon hebben gekregen. De zonnewaarnemingen zijn begonnen in 1887.

Zeer weinig neerslagdagen

Het was ook al langer duidelijk dat er in 2018 recordweinig neerslagdagen zouden zijn in Ukkel. De teller staat nu op 137 dagen. In 1921 waren er 153 dagen met regen. Gemiddeld zijn er in Ukkel in een jaar tijd zo’n 199 dagen met neerslag.

Hoewel de cijfers voorlopig zijn, en dus nog niet officieel zijn, is het nu al duidelijk dat 2018 een heel speciaal weerjaar is geworden.