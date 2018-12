Bestuursakkoord in Antwerpen zo goed als rond: onderhandelaars leggen laatste hand aan finale tekst

Antwerpen - Dag op dag een maand nadat Bart De Wever aankondigde dat hij de onderhandelingen zou opstarten met delegaties van Open VLD en SP.A, lijken de drie partijen een bestuursakkoord rond te hebben in Antwerpen. 68 dagen na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober zou de Bourgondische coalitie daarmee een feit zijn.

De onderhandelaars leggen momenteel de laatste hand aan de finale tekst, die vervolgens aan de achterban wordt voorgelegd. Er is nog geen duidelijkheid over de verdeling van de schepenposten.

Volgens enkele nationale kopstukken zou er een formeel akkoord zijn, maar dat wordt voorlopig ontkend door de Antwerpse onderhandelaars. “We blijven discreet zolang de onderhandelingen lopen en als daarover iets te melden valt, zal dat te gepasten tijde gecommuniceerd worden”, zegt Johan Vermant, de woordvoerder van Bart De Wever (N-VA).

“We zitten in de fase waar er vooral nog punten en komma’s juist gezet moeten worden”, valt te horen bij een andere nauw betrokkene. Vast staat dat in de nacht van woensdag op donderdag na lange onderhandelingen een ‘politiek’ akkoord bereikt werd op de belangrijkste principes, dat nu vertaald wordt in een concreet bestuursakkoord.

Verwacht wordt dat vrijdagmorgen dat bestuursakkoord officieel wordt voorgesteld. Wellicht volgt er dan ook duidelijkheid over de samenstelling van de nieuwe bestuursploeg. De namen die het nadrukkelijkst circuleren als nieuwe schepenen zijn alvast Annick De Ridder (N-VA) en Tom Meeuws (SP.A).

De kopstukken van de oppositie wachtten alvast niet op een formele bevestiging om hun mening over de nieuwe ploeg te uiten.“Dit blijft toch onbegrijpelijk. Met deze N-VA en deze Bart De Wever in zee gaan. Wat een signaal. Echte socialisten zijn welkom bij de PVDA”, liet PVDA-voorzitter Peter Mertens weten via Twitter.

Dit blijft toch onbegrijpelijk. Met deze N-VA en deze Bart De Wever in zee gaan. Wat een signaal. Echte socialisten zijn welkom bij de PVDA. #Antwerpen #autentieklinkshttps://t.co/qH4KC64jfb — Peter Mertens (@peter_mertens) December 20, 2018

Vlaams Belang-kopstuk Filip Dewinter heeft in omgekeerde richting dan weer geen begrip voor Bart De Wever die de socialisten weer in het stadhuis haalt. “Socialisten buiten langs de voordeur in 2012 om ze langs de achterdeur binnen te halen in 2018. Hebben verkiezingen nog wel zin?”

#Antwerpen Socialisten buiten langs de voordeur in 2012 om ze langs de achterdeur binnen te halen in 2018. Hebben verkiezingen nog wel zin? https://t.co/bpzQVA4BUH — Filip Dewinter (@FDW_VB) December 20, 2018