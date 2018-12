Racing Genk legt belofte-international Bryan Heynen langer vast

Racing Genk heeft de overeenkomst met belofte-international Bryan Heynen verlengd tot 2023. Dat hebben de Limburgers donderdag bekendgemaakt.

De 21-jarige middenvelder is al sinds zijn zesde aangesloten bij Genk. Hij kreeg zijn volledige opleiding in de Jos Vaessen Talent Academy. Heynen maakte in juli 2015 zijn debuut in het eerste team. Sindsdien speelde hij 94 wedstrijden in het blauw-witte shirt.

“Bryan voetbalt met veel flair en heeft een sublieme baltoets. Hij is ook technisch sterk, wat zorgt voor snelheid én controle op het middenveld”, zo klinkt het in een persbericht. “KRC Genk is trots op Bryan en op de progressie die hij het afgelopen jaar maakte onder coach Clement.”