Mehdi Nemmouche praat voor het eerst en wellicht ook voor het laatst: “Laat mijn familie hierbuiten, maak er geen emotioneel proces van”

Tegen de verwachtingen in is Mehdi Nemmouche, de vermoedelijke schutter van het Joods Museum, gisteren toch komen opdagen op de eerste dag van zijn proces. Hij sprak er voor het eerst in vier jaar in het openbaar. Maar mogelijk was dat meteen ook de laatste keer. Aangezien het assisenhof geen enkele van zijn 130 getuigen wil oproepen, geeft Nemmouche er verder wellicht de brui aan.