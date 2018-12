Gevallen Renault-topman Carlos Ghosn komt mogelijk vrij

Een Japanse rechtbank heeft geweigerd het voorarrest van de gevallen Nissan-topman Carlos Ghosn opnieuw te verlengen. Dat betekent dat Ghosn zou kunnen vrijkomen na betaling van een borgsom, zo melden Japanse media.

De 64-jarige Ghosn, die ook topman is van de Franse autobouwer Renault, werd op 19 november opgepakt en op 10 december aangeklaagd wegens financiële malversaties. Hij zou tussen 2011 en 2015 maar de helft van zijn inkomsten hebben aangegeven. Ghosn zit momenteel in een cel in Tokio. Ook zijn rechterhand Greg Kelly werd opgepakt en aangeklaagd.

Omdat de rechtbank nu weigerde het voorarrest te verlengen, zou Ghosn mogelijk donderdag of vrijdag al kunnen vrijkomen, na het betalen van een borgsom. Maar de procureur kan nog in beroep gaan tegen de beslissing, zo melden Japanse media. Bovendien zou Ghosn na zijn vrijlating ook onmiddellijk opgepakt kunnen worden op basis van andere aanklachten.

Ghosn werd na het uitbarsten van de affaire opzijgeschoven als voorzitter van Nissan en Mitsubishi. Het Franse Renault behoudt vooralsnog wel het vertrouwen. Ghosn blijft er formeel topman en bestuursvoorzitter, maar zijn taken worden tijdelijk waargenomen door operationeel directeur Thierry Bolloré.