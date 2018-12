Pro League verscherpt bondsregels rond racisme en spreekkoren

Brussel - De raad van bestuur van de Pro League heeft maandag een verscherping van de bondsregels rond racisme en spreekkoren goedgekeurd, “die een meer daadkrachtige vervolging van dergelijke feiten mogelijk zal maken”. Dat maakte de Pro League donderdag bekend, nadat een video van antisemitische gezangen van Club Brugge-supporters was opgedoken.

Tijdens de topper tegen Anderlecht (2-1 zege), afgelopen zomer op 26 augustus, lieten enkele fans op de tribunes antisemitische gezangen horen. Een video van een beangstigend liedje over ‘het verbranden van joden’ circuleert sinds woensdag op internet.

“Vanzelfsprekend veroordeelt de Pro League met klem dergelijke wansmakelijke gezangen. De Pro League nam na het zien van de beelden contact met Club Brugge om te vernemen welke stappen ondernomen werden of zullen worden”, klinkt het in een persbericht. “De Pro League vernam dat ettelijke personen die zich bezondigden aan deze spreekkoren intussen geïdentificeerd werden en gesanctioneerd werden met een burgerrechtelijk stadionverbod. In samenspraak met Club Brugge zal de Pro League de sancties van deze personen verder opvolgen.”

Maandag keurde de Raad van Bestuur van de Pro League een wijziging van het bondsreglement goed “die een meer daadkrachtige vervolging van dergelijke feiten mogelijk zal maken.”

De Pro League vindt het ergerlijk dat diverse clubs, zoals recent nog KV Kortrijk en Beerschot Wilrijk, de voorbije maanden vrijuit zijn gegaan voor de disciplinaire commissie van de KBVB. Te vaak ging het in racismedossiers over de procedures, in plaats van over de feiten zelf. Dat schept een negatief beeld over het voetbal. De Pro League wil daar komaf mee maken door de bondsreglementen (artikel B307) aan te passen. “Het bijzonder opzet van racistische handelingen moet niet meer bewezen worden”, legt woordvoerder Stijn Van Bever uit. “De handeling an sich is al genoeg om strafbaar te zijn.”

Van Bever werkte in 2018 als toenmalig CSR-manager zelf een actieplan uit inzake discriminerende spreekkoren en daden. Daarin implementeerde hij ook vormings- en herintegratietrajecten voor supporters die zich aan racisme schuldig maken. “De Pro League zal deze inspanningen in 2019 uiteraard verderzetten en versterken. Discriminatie en racisme hebben immers geen plaats in ons voetbal.”