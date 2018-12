Michael Verschueren dacht dat hij een nieuwe trainer had gevonden voor Anderlecht: “Kan snel gaan”

Anderlecht heeft een nieuwe technisch directeur in de persoon van Frank Arnesen. Nu nog een nieuwe trainer om Hein Vanhaezebrouck op te volgen.

“We overleggen met Frank over de nieuwe trainer”, vertelt Michael Verschueren bij Sporza. “We zijn met een aantal pistes bezig. Daar is hij van op de hoogte. De pistes die we verderzetten zijn pistes die hij ook ondersteunt. Ik heb zelf 80 kandidaturen ontvangen. We hebben gefilterd wie bij ons past en wie niet. We hebben dat herleid tot een paar. Daar zijn we mee in onderhandeling.”

Maar wanneer zal er dan een nieuwe trainer aangesteld worden? “Ik heb een fout gemaakt door te zeggen dat er op 15 december een nieuwe technisch directeur zou zijn en we zijn nu 20 december”, aldus Verschueren bij Sporza. “We proberen zo snel mogelijk iemand aan boord te halen. Ik dacht dat we gisteren rond waren, maar het is niet gelukt. We zullen zien, maar het kan absoluut snel gaan.”