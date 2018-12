Moeder van fietsende kinderen heeft duidelijke boodschap voor bestuurder die hen in gevaar brengt

De bestuurder van een bestelwagen had vorig jaar erg weinig geduld toen enkele voorliggers halt hielden om een vrouw en drie kinderen op de fiets de straat te laten oversteken. De persoon achter het stuur haalt vier auto’s in via de voorsorteerstrook en voegt wel heel nipt achter de fietsers weer in, zonder links af te slaan zoals de wegmarkering gebood. Het manoeuvre leverde hem dan ook een vermanend en verbitterd gebaar van de moeder op. Ook een gevaarlijke situatie gefilmd? Mail de beelden naar verkeer@nieuwsblad.be.