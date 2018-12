Dan toch geen Engels avontuur? Juventus houdt gegeerde Alex Sandro langer aan boord

Juventus heeft donderdag bekendgemaakt het contract van linksachter Alex Sandro te verlengen tot medio 2023. De Braziliaan had nog een overeenkomst tot juni 2020 en werd de voorbije maanden meermaals in verband gebracht met andere Europese topclubs.

De 27-jarige Sandro vervoegde Juve in de zomer van 2015. Voordien speelde hij in eigen land bij Atletico Paranaense (2008-2010) en Santos (2010-2011) en in Portugal bij FC Porto (2011-2015). De Braziliaan ontpopte zich al snel tot een vaste waarde bij de Bianconeri en kwam in 3,5 seizoen tot 134 officiële duels (en negen goals). Hij veroverde met de Oude Dame intussen al drie titels en drie bekers. In mei 2017 verloor hij met Juventus de finale van de Champions League tegen Real Madrid.

Ook dit seizoen lijkt Juve in Italië onbedreigd op weg naar de landstitel. Alex Sandro en co tellen na zestien speeldagen 46 punten (op 48 te behalen punten). Eerste achtervolger Napoli volgt al op acht punten. Ook in de Champions League ging Juventus makkelijk door naar de tweede ronde. De Italianen wonnen groep H met 12/18.