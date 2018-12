Geld voor extra plaatsen en begeleidingen in crisisjeugdhulp

Brussel - Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) maakt vanaf 2019 2,3 miljoen euro vrij voor extra plaatsen en begeleidingen in de crisisjeugdhulp. Dat budget zal ingezet worden voor 20 extra plaatsen en 70 extra begeleidingen. Dat blijkt uit een omzendbrief van het agentschap Jongerenwelzijn.

Een goed draaiende crisisjeugdhulp is een belangrijk sluitstuk voor de integrale jeugdhulp. Maar uit een rapport van het Rekenhof van april 2018 is gebleken dat jongeren vaak geen toegang krijgen tot die crisisjeugdhulp omdat het aanbod volzet is. Voor meer dan een kwart van de jongeren die een crisismodule nodig had, was er geen aanbod beschikbaar, concludeerde het Rekenhof.

Daarom steken minister Vandeurzen en het agentschap Jongerenwelzijn nu een tandje bij en komt er een uitbreiding van het aanbod. Concreet worden er middelen vrijgemaakt voor 20 bijkomende plaatsen en 70 extra crisisbegeleidingen. Voor de uitbreiding is recurrent 2,3 miljoen euro voorzien.

Het agentschap heeft een rondzendbrief uitgestuurd naar de sector. Geïnteresseerden kunnen tot 21 december hun kandidatuur voor de capaciteitsuitbreiding indienen. Meer informatie is terug te vinden op www.jongerenwelzijn.be.