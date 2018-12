‘Gele hesjes’ plannen zaterdag betoging in Antwerpen

Antwerpen -

‘Leg Vlaanderen plat’ wil zaterdag een ‘gele hesjes’-betoging houden in Antwerpen. De actievoerders zeggen dat ze het beu zijn dat er altijd maar wordt bespaard op de kap van de burger. Het protest van de ‘gele hesjes’ begon in Frankrijk tegen de te hoge brandstofprijzen, maar waaide al snel over naar ons land.