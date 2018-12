Afwijzende reacties langs rechts en links op Antwerps akkoord: “Dit is kiezersbedrog”

Antwerpen - Hoewel er officieel nog geen akkoord is in Antwerpen, regent het al reacties op de vorming van een coalitie tussen N-VA, sp.a en Open Vld. Vlaams Belang gaat het felst tekeer. “Dit is kiezersbedrog”, zegt de partij in een persbericht, waarin de partij vooral hekelt dat Bart De Wever terug de deur van ’t Schoon Verdiep opent voor de socialisten.

“Nadat de socialisten in november 2012 na 88 jaar eindelijk uit het Antwerps stadhuis werden verdreven en de N-VA deze pluim triomfantelijk op haar hoed stak, loodst Bart De Wever nu, na slechts 6 jaar, de sp.a opnieuw het stadhuis binnen”, zo reageert Vlaams Belang op het nieuws rond het nakende akkoord in Antwerpen. “Dat gebeurt nota bene een paar dagen nadat de sp.a, een Marrakesh-partij, een motie van wantrouwen indiende tegen de regering wier koers De Wever meer dan vier jaar lang in grote mate heeft bepaald.”

Vlaams Belang kan er niet bij waarom De Wever niet voor hen, maar voor de socialisten koos. “De Sp.a zal De Wevers beleid naar links trekken, terwijl het Vlaams Belang De Wevers centrumbeleid naar rechts had kunnen trekken. De N-VA-kiezer verlangt daar hartstochtelijk naar: minder immigratie, minder islam. Met de Sp.a in het stadsbestuur zal echter het omgekeerde het geval zijn.”

“Echte socialisten zijn welkom bij PVDA”

Op links krijgt sp.a dan weer de wind van voren. PVDA-voorzitter Peter Mertens begrijpt niet waarom sp.a in zee gaat met de partij van Bart De Wever, zo liet hij al meteen weten via Twitter: “Dit blijft toch onbegrijpelijk. Met deze N-VA en deze Bart De Wever in zee gaan. Wat een signaal. Echte socialisten zijn welkom bij de PVDA.”

Antwerps CD&V’er en woordvoerder van de CD&V-Kamerfractie Sam Voeten heeft zo zijn bedenkingen bij de gang van zaken. “Eerst persconferentie (morgen), dan pas ledencongressen (zaterdag). Congres altijd minder militant in dat geval omdat men in de feiten niet meer terug kan”, tweet hij.

Antwerps regiodirecteur van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) is dan weer verheugd dat er een akkoord is. “Nu samen werk maken van een ondernemende en welvarende stad”, tweet hij.

