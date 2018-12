‘Rijkeluisclubje’ van Reuzegom brengt topadvocaten in stelling

Hun vaders en moeders zijn advocaat, zakenman, gereputeerd industrieel, notaris. Mensen die weten hoe zich te wapenen als ze in zwaar weer terechtkomen, en die nu ook hun zonen wapenen met een legertje topadvocaten. De strategie: kop in kas, low profile blijven. Maar het gerecht benadrukt dat het onderzoek naar de dood van de jonge Sanda (20) tijdens een studentendoop van de intussen ontbonden club Reuzegom grondig zal worden gevoerd. Zeker nu blijkt dat een van de jongens in de studentenclub de zoon is van een Antwerps rechter.