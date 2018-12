COLUMN. “Een warme kerstboodschap van Tom Waes. Wie had dat gedacht. Hij vermoedelijk niet”

We gingen avontuurlijk doen. Dus hadden we de kaart opengevouwen en op het treintraject tussen Helsinki en Rovaniemi, de poolstad van de Kerstman, een stop aangekruist. We wisten niet wat ons te wachten stond. Het deerde niet. Viel het tegen, dan stapten we weer op de volgende trein. Een dorp was het, al was dat al veel eer. Een weg met houten barakken en drie boerderijen. Een tankstation dat ook de winkel en het postkantoor was. Verder was er ledigheid. In de vorm van bos, water. En nog meer water en bos. Er zat iets in dat bos dat zijn nagels door de tent had gehaald, terwijl we het straatdorp verkenden. En verdwenen was met de rugzak proviand. Dat was voldoende avontuur. Tijd voor de volgende trein. Het station was gesloten. Er stopte alleen op donderdag een trein. Dat stond niet op de landkaart. De dienstregeling hadden we niet bekeken.